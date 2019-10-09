استطلاع: الديمقراطيون مستعدون للتضحية بانتخابات 2020 لمساءلة ترامب

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أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز ومؤسسة إيبسوس لقياس الرأى العام أن أغلب الديمقراطيين يريدون مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حتى لو كان ذلك يعنى إضعاف فرص حزبهم فى الفوز بالبيت الأبيض فى الانتخابات المقررة فى 2020.

وأظهر الاستطلاع، الذى أجرى يومى الاثنين والثلاثاء، أن 55% من الديمقراطيين قالوا إنه يتعين على زعماء حزبهم المضى قدما فى مساءلة الرئيس حتى "إذا كان ذلك يعنى الدخول فى عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم فى الانتخابات الرئاسية عام 2020".

واتفق عدد أكبر، 66% من الديمقراطيين، على أنه يتعين على الكونجرس المضى قدما فى المساءلة "حتى لو كان ذلك يعنى تأجيل مساعى إقرار قوانين" قد تفيدهم شخصيا.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن مستوى التأييد للمساءلة، التى قد تفضى إلى عزل الرئيس، لم يتغير بين الأمريكيين واستقر عند 45% منذ الأسبوع الماضى. لكن المعارضة لمساءلة الرئيس تراجعت نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضى إلى 39%.

ومن بين من عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون قال 79% إنه يجب مساءلة ترامب، بزيادة 5 نقاط مئوية عن نتائج استطلاع مماثل أجرى ما بين 26 و30 سبتمبر. وأيد 12% فقط من الجمهوريين المساءلة كما أيدها واحد من كل ثلاثة مستقلين بدون تغيير تقريبا عن الأسبوع الماضى.

ويرتفع التأييد لمساءلة ترامب منذ أواخر سبتمبر عندما قدم ضابط مخابرات أمريكى لم يكشف عن هويته بلاغا يتهم فيه الرئيس بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن وابنه فى قضية فساد.

وإجمالا أظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين متفقون على أن ترامب "ضغط" على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى للتحقيق مع بايدن وابنه في حين اختلف 27% مع هذا الرأي.

وقال 59 بالمئة إنه يتعين على الكونجرس التحقيق "فيما إذا كان الرئيس ترامب ارتكب ما يتطلب المساءلة" أثناء اتصاله الهاتفي بالرئيس زيلينسكي.

وبشكل عام قال 39 بالمئة إنهم يؤيدون ما يقوم به ترامب من عمل وقال 55 بالمئة إنهم لا يؤيدون ذلك.

أُجري الاستطلاع على الانترنت باللغة الانجليزية على مستوى الولايات المتحدة بأسرها. واستطلع آراء 1118 بالغا منهم 454 عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون و457 قالوا إنهم جمهوريون.