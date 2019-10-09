سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:50 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: الديمقراطيون مستعدون للتضحية بانتخابات 2020 لمساءلة ترامب

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:37 ص
استطلاع: الديمقراطيون مستعدون للتضحية بانتخابات 2020 لمساءلة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع للرأى أجرته رويترز ومؤسسة إيبسوس لقياس الرأى العام أن أغلب الديمقراطيين يريدون مساءلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حتى لو كان ذلك يعنى إضعاف فرص حزبهم فى الفوز بالبيت الأبيض فى الانتخابات المقررة فى 2020.

وأظهر الاستطلاع، الذى أجرى يومى الاثنين والثلاثاء، أن 55% من الديمقراطيين قالوا إنه يتعين على زعماء حزبهم المضى قدما فى مساءلة الرئيس حتى "إذا كان ذلك يعنى الدخول فى عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم فى الانتخابات الرئاسية عام 2020".

واتفق عدد أكبر، 66% من الديمقراطيين، على أنه يتعين على الكونجرس المضى قدما فى المساءلة "حتى لو كان ذلك يعنى تأجيل مساعى إقرار قوانين" قد تفيدهم شخصيا.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن مستوى التأييد للمساءلة، التى قد تفضى إلى عزل الرئيس، لم يتغير بين الأمريكيين واستقر عند 45% منذ الأسبوع الماضى. لكن المعارضة لمساءلة الرئيس تراجعت نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضى إلى 39%.

ومن بين من عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون قال 79% إنه يجب مساءلة ترامب، بزيادة 5 نقاط مئوية عن نتائج استطلاع مماثل أجرى ما بين 26 و30 سبتمبر. وأيد 12% فقط من الجمهوريين المساءلة كما أيدها واحد من كل ثلاثة مستقلين بدون تغيير تقريبا عن الأسبوع الماضى.

ويرتفع التأييد لمساءلة ترامب منذ أواخر سبتمبر عندما قدم ضابط مخابرات أمريكى لم يكشف عن هويته بلاغا يتهم فيه الرئيس بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن وابنه فى قضية فساد.

وإجمالا أظهر الاستطلاع أن 51% من الأمريكيين متفقون على أن ترامب "ضغط" على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى للتحقيق مع بايدن وابنه في حين اختلف 27% مع هذا الرأي.

وقال 59 بالمئة إنه يتعين على الكونجرس التحقيق "فيما إذا كان الرئيس ترامب ارتكب ما يتطلب المساءلة" أثناء اتصاله الهاتفي بالرئيس زيلينسكي.

وبشكل عام قال 39 بالمئة إنهم يؤيدون ما يقوم به ترامب من عمل وقال 55 بالمئة إنهم لا يؤيدون ذلك.

أُجري الاستطلاع على الانترنت باللغة الانجليزية على مستوى الولايات المتحدة بأسرها. واستطلع آراء 1118 بالغا منهم 454 عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون و457 قالوا إنهم جمهوريون.

 

 

 


دونالد ترامب

عزل ترامب

الحزب الديمقراطى

جو بايدن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

شركة طيران إسبانية تعلن عن رحلات مباشرة بين ميلانو ومرسى علم فى 2020

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

خالد صلاح يسخر من أكاذيب الإخوانى الهارب عبد الله الشريف عن محاصرة قوات الأمن لأهله لإجراء حوارات معهم: كذبك اتفضح ولو تعرف أهل منطقتك قالوا عليك إيه تقتل نفسك من الخزى والعار.. والضابط التركى اللى مشغلك ضيعك

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

المتحدث باسم نبيل القروى: سنطعن على نتيجة الانتخابات التونسية مهما كانت

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

اختطاف طالب ومساومة أسرته على 5 ملايين جنيه.. والشرطة تحرره وتضبط الجناة

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

شاهد فى دقيقة.. أردوغان والشمال السورى.. جرائم تركية لا تسقط بالتقادم

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

المالية: إحباط 5 آلاف عملية تهريب فى شهرين و1.4 مليار جنيه قيمة الغرامات

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

هل يجوز للمستأجر إقامة دعوى طرد للغصب؟ (مستندات)

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

صور.. روساتوم تعرض نموذجا لمفاعلات الضبعة بتقنية 3D بمعرض الأسبوع الصناعى

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

شاهد.. تركى آل الشيخ لـ "الخطيب": "ألف سلامة وربنا يرجعك بخير وصحة وعافية"

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

تعرف على طريقة التقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين × 10 معلومات

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة