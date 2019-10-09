إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عائلتين بالجيزة، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب.

انتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.



وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

