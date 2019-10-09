إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بملوى فى المنيا

المنيا – فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، جهودها فى رفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمركز، وذلك من خلال حملة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية بناء على تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية وحرم الطريق.

وقال اللواء وجدى زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بحى غرب المركز بمساحة 5 قيراط و3 سهم ، بالإضافة إلى إزالة اعمدة الانارة التى تم زرعها بالأرض الزراعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف .

وأضاف أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التى من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدى لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.