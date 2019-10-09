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إحالة معلمة رياض أطفال وعامل خدمات معاونة للتحقيق بمدرسة المندرة بشرق الفيوم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:37 م
إحالة معلمة رياض أطفال وعامل خدمات معاونة للتحقيق بمدرسة المندرة بشرق الفيوم وكيل تعليم الفيوم يناقش الطلاب
الفيوم - رباب الجالى

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قام محمد عبدلله وكيل تعليم الفيوم، بجولة ميدانية لمتابعة مدارس إدارة شرق الفيوم التعليمية، حيث تفقد عدداً من المدارس لمتابعة سير العمل، وإنتظام وإنضباط العملية التعليمية، ومنها مدرسة المندرة الإبتدائية إدارة شرق الفيوم التعليمية، وتفقد الفصول الدراسية، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإبتدائي، وناقش التلاميذ علمياً على السبورة فى المادة للوقوف على المستوى العلمي.

كما تابع حجرات النشاط وحجرة الإقتصاد المنزلي، ومعمل الحاسب الآلي، وتابع معمل الأوساط المتعددة أثناء تدريس حصة حاسب آلى بالصف الرابع الإبتدائى.

كما تابع الصف السادس الإبتدائى وحضر حصة لغة عربية، وناقش التلاميذ فى اللغة العربية، كما حضر حصة لغة إنجليزية بالصف الرابع الإبتدائى، وناقش التلاميذ فى المادة على السبورة للوقوف على المستوى العلمى.

وأنذر مدير إدارة المدرسة بسبب عدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية والحمامات، وعدم تفعيل معمل الحاسب الآلى، ووجود الدراجات البخارية داخل المدرسة.

وتفقد رياض الأطفال ، وقرر إحالة معلمة رياض الأطفال للتحقيق للتقاعس فى أداء العمل، كما قرر مجازاة عاملة الخدمات المعاونة برياض الأطفال وخصم يوم من راتبها بسبب عدم الانضباط فى العمل.

جولة وكيل تعليم الفيوم بمدارس شرق المحافظة (1)
جولة وكيل تعليم الفيوم بمدارس شرق المحافظة 

 

جولة وكيل تعليم الفيوم بمدارس شرق المحافظة (2)
وكيل تعليم الفيوم يعطى الطلاب درس اللغة الإنجليزية

 

جولة وكيل تعليم الفيوم بمدارس شرق المحافظة (4)

وكيل تعليم الفيوم يناقش الطلاب بحصة اللغة العربية
 

 

 


الفيوم

وكيل تعليم الفيوم

احالة معلمة للتحقيق بالفيوم

انذار مدير مدرسة

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