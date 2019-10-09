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أمين عام حلف الأطلسى: تحركات تركيا فى سوريا ينبغى أن تكون متناسبة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:17 م
أمين عام حلف الأطلسى: تحركات تركيا فى سوريا ينبغى أن تكون متناسبة الحرب فى سوريا
رويترز

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 قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ينبغي أن تكون محدودة مضيفا أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.
 
وقال ستولتنبرج للصحفيين إن تركيا لديها "مخاوف أمنية مشروعة" وانها أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
 
وأضاف قائلا عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي "أعول على تركيا للتصرف بطريقة تتسم بضبط النفس والتأكد من أن أي تحرك قد تتخذه في شمال سوريا سيكون متناسبا وموزونا".
 
وأوضح "من المهم تجنب التحركات التي تزيد من زعزعة الاستقرار والتوتر وتسبب المزيد من المعاناة للمدنيين".
 

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

 

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات من قبل تركيا، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

 

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

 


سوريا

حلف شمال الأطلسي

ينس ستولتنبرج

جوسيبي كونتي

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