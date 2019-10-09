أمين عام حلف الأطلسى: تحركات تركيا فى سوريا ينبغى أن تكون متناسبة

رويترز

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الأربعاء إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ينبغي أن تكون محدودة مضيفا أن من المهم عدم زعزعة استقرار المنطقة بدرجة أكبر.

وقال ستولتنبرج للصحفيين إن تركيا لديها "مخاوف أمنية مشروعة" وانها أبلغت الحلف بشأن الهجوم ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأضاف قائلا عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي "أعول على تركيا للتصرف بطريقة تتسم بضبط النفس والتأكد من أن أي تحرك قد تتخذه في شمال سوريا سيكون متناسبا وموزونا".

وأوضح "من المهم تجنب التحركات التي تزيد من زعزعة الاستقرار والتوتر وتسبب المزيد من المعاناة للمدنيين".