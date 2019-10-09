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آثار بنى حسن بالمنيا تستقبل وفدًا من إنجلترا وفرنسا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:39 م
آثار بنى حسن بالمنيا تستقبل وفدًا من إنجلترا وفرنسا آثار بنى حسن بالمنيا تستقبل وفداً من إنجلترا وفرنسا
المنيا – فريق المحافظات

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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن منطقة آثار بنى حسن بمركز أبو قرقاص استقبلت وفداً سياحياً من دولتى إنجلترا وفرنسا، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

وأكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التى تزخر بها محافظة المنيا.

 

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

 

وتضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بالبقيع الثانى لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

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آثار بني حسن بالمنيا تستقبل وفداً من انجلترا وفرنسا

 

المنيا- إدارة الإعلام :

 

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن منطقة آثار بني حسن بمركز ابوقرقاص استقبلت وفداً سياحياً من دولتي انجلترا وفرنسا، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

 

أكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير إدارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

 

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، و منطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

 

وتضم المحافظة أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا ، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار وهى مدينة أثرية قديمة ،عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بالبقيع الثاني لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

 

 
 
 
 
 

اثار المنيا

المناطق الاثرية بالمنيا

وفود سياحية بالمنيا

ادارة السياحة بالمنيا

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