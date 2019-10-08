7 معلومات تهمك لو قررتى اللجواء للخلع.. "اعرفى حقوقك"

الخلع هو حل قانونى تلجأ إليه المرأة للانفصال عن الزوج، بعدما تفشل مساعى الصلح بينهما، أو التفريق عن طريق الطلاق.
- الخلع هو أقصر طريق للطلاق بين الزوجين.
- ترد الزوجة فى الخلع مقدم الصداق وتتنازل عن مؤخر الصداق.
- مقدم الصداق واحد جنيه والمؤخر يتم الاتفاق عليه بين الزوجين.
- عند الخلع لابد من معرفة مقدم الصداق بالتحديد لرده للزوج.
- ولو كان مقدم الصداق منقولات أو مهر فمن الممكن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات مقدم الصداق.
- فى الخلع تتنازل الزوجة عن نفقة المتعة والعدة.
- حكم الخلع لا يوجد به استئناف .
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