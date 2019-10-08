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يونيسيف: وصول 1.6 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى الخرطوم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:39 ص
يونيسيف: وصول 1.6 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى الخرطوم يونيسيف
الخرطوم (أ ش أ)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فى السودان، وصول 1.6 مليون جرعة من لقاحات الكوليرا الفموية إلى الخرطوم "فى وقت يعتبر حرجا بسبب استمرار الإبلاغ عن حالات الإصابة بهذا الفيروس".

وأشار بيان لـ (يونيسيف) بالسودان، إلى أن وزارة الصحة السودانية أكدت أن 8 أشخاص توفوا بالكوليرا، فى ولايتى النيل الأزرق (جنوب السودان) وسنار (شمال النيل الأزرق)، وذلك منذ بداية تفشى المرض فى 8 سبتمبر الماضي.

وأوضح البيان، أن اللقاحات سوف تستخدم فى حملة التلقيح الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات وبتمويل من التحالف الدولى للقاحات، والتى تنطلق فى 12 أكتوبر الجاري.

وأضاف: "يعد شراء اللقاحات وإيصالها فى الوقت المناسب، أولوية قصوى بالنسبة لـ (اليونيسف)، وذلك لمنع انتشار الكوليرا فى السودان"، لافتا إلى أن المنظمة الدولية تواصل بالتعاون مع شركائها، العمل على أنظمة معالجة المياه، وتوزيع منتجات تنقية المياه الراكدة، وتوفير الدعم الفنى بما فى ذلك مراقبة التخطيط والتنفيذ.

وأشار إلى أن الفرق الإنسانية والمتطوعين المحليين يعملون فى جميع أنحاء السودان، على زيادة الوعى بطرق الوقاية من خلال نشر المعلومات، حول أعراض الكوليرا والحاجة الماسة للتلقيح ضدها.

 


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الخرطوم

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