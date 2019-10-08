وزير الكهرباء والماء فى البحرين يؤدى القسم أمام الملك

وكالات

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة،عاهل البحرين، في قصر الصافرية، اليوم،الثلاثاء، وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء، حيث أدى الوزير القسم أمام الملك ، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

حضر أداء وزير وزير شؤون الكهرباء والماء الجديد القسم ، كل من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء ، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ،

وقد هنأ وزير شؤون الكهرباء والماء، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمل هذه المسؤولية الوطنية خدمةً للوطن والمواطن، مشيداً بكفاءته التي تؤهله لأداء مهام عمله على الوجه الأكمل.