وزير الخارجية الجزائرى يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكى

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استقبل صبرى بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة ستيفان لينش .

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حوله.