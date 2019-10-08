وزير الخارجية الجزائرى يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكى

استقبل صبرى بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة ستيفان لينش .
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللقاء عقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حوله.
وزير الخارجية الجزائرى يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكىالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:08 م
وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم
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استقبل صبرى بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا من الكونجرس الأمريكى برئاسة ستيفان لينش .
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