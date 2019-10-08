وزير الإعلام السودانى يرحب بعودة مؤسسات الإعلام العالمية إلى بلاده

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رحب وزير الثقافة والإعلام السودانى، فيصل محمد صالح، بعودة وسائل الإعلام العالمية الكبيرة، إلى السودان فى إطار مناخ الحرية والانفتاح الذى تشهده البلاد.

وقال صالح - خلال لقائه سفيرة فرنسا في الخرطوم إيمانويل بلاتمان والوفد المرافق لها، اليوم الثلاثاء- إن وسائل الإعلام العالمية التي عادت إلى السودان، ستنقل الصورة الجديدة للبلاد بعد الثورة للعالم الخارجي، كما أن الإعلام السوداني سيستفيد من خبراتها وإمكانياتها.

وأضاف أن وزارة الإعلام تنفذ استراتيجية كبيرة للتدريب لتحقيق التغيير المنشود في أجهزة الإعلام المحلية، حيث تحتاج إلى الدعم في مجال التدريب، والدعم الفني الذي تقدمه أجهزة الإعلام العالمية باعتبارها شريكا.

وبحث اللقاء، السبل الكفيلة بعودة إذاعة "مونت كارلو" للبث من السودان، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون المشترك والتدريب للصحفيين وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وأعربت السفيرة الفرنسية عن سعادتها بحفاوة استقبال وزير الإعلام، واستماعه لخطة عودة الإذاعة في القريب العاجل، مشيرة إلى أن هذا يعني توطيد وبناء علاقات خاصة بعد تبادل الزيارات بين البلدين.