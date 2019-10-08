نواب فرنسيون يوقعون على عريضة تطالب منتخب بلادهم بمقاطعة كأس العالم بقطر

كتب: أحمد جمعة

طالب عدد من المسؤولين الفرنسيين بمقاطعة كأس العالم فى قطر عام 2022، وذلك بعد كارثة بطولة ألعاب القوى التى تستضيفها الدوحة خلال الفترة الماضية.

ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، طالب النائب فى البرلمان الفرنسي ريجي جوانيكو وعمدة بلدية "بورج ان برس" جون فرانسوا ديبا لمقاطعة منتخب فرنسا لمونديال قطر 2022، موضحا أن الأمر سيكون معقدا لكن يجب إثارته بعد الفشل الذريع للدوحة فى تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى.



وأشار المسؤولون الفرنسيون إلى الظروف القاسية فى قطر ودرجات الحرارة المرتفعة التى عانى منها اللاعبون خلال بطولة العالم لألعاب القوى.



ووقع المسئولون الفرنسيون على عريضة يطالبون فيها المنتخب الفرنسى بمقاطعة كأس العالم فى قطر.