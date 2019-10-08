نواب بالكونجرس يطالبون سفير أمريكا لدى الاتحاد الأوروبى بالاستقالة

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طالب 12 نائبا ديمقراطيا بمجلس النواب الأمريكى "الكونجرس" السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى جوردون سوندلاند، بالاستقالة من منصبه، وذلك وسط تطورات قضية الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى، أنه فى استطلاع أجرته شبكة (إن بى سى نيوز) الأمريكية، قال النواب الديمقراطيون "إن على سوندلاند الاستقالة من منصبه"، فيما قال آخرون "إنهم سوف ينتظرون لحين إدلائه بشهادته أمام الكونجرس اليوم الثلاثاء، لاتخاذ قرارهم فى هذا الصدد".

وأشار التقرير، الذى كشف عن نص المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلنسكى، والذى بدأت على إثره إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله فى مجلس النواب الأمريكى، إلى أن سوندلاند، المعين من جانب الرئيس الأمريكى، حاول المساعدة فى حث أوكرانيا على فتح باب التحقيق مع خصوم ترامب السياسيين.

جدير بالذكر، أن التسريبات كشفت أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكرانى فى شهر يوليو الماضى، طالبه خلالها بالتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن ونجله هنتر بايدن.