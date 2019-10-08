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موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:00 م
موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم الرئيس عبد الفتاح السيسى

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نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم.
 
 

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

 

 
 
قررت لجنة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا بالقاهرة. 
 
 
 
تشيع أسرة النجم الكوميدى طلعت زكريا جثمانه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبالتحديد من مسجد العمرى بمنطقة العطارين عقب صلاة ظهر غد الأربعاء ، حيث يتم نقل الجثمان من القاهرة فى السابعة صباحاً . 
 
 
 
غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قاعة مجلس النواب الآن، بعد إلقاء بيان أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة، تحدث فيه عن التقرير السنوى الخاص بإنجازات وأعمال الحكومة.
 
 
 
ذكرت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن تعامل وتسجيل من هم دون سن الــ 18 عامًا داخل المنظومة يتم من خلال شهادات الميلاد المميكنة للحصول على الخدمة الطبية وفقًا لمعايير الجودة.
 
 
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حالة الاضطراب التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدًا أمام الفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من حق الحياة الآمنة، وتعطيلها عن اللحاق بركب التقدم والتنمية وخلق أزمات جديدة فى مجتمعاتهم، وتصدير تبعاتها إلى خارج المنطقة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من جريمة منظمة وإتجار بالبشر.
 
 
 
يتميز الفنان طلعت زكريا عن كل الكوميديانات بتلقائيته في الكوميديا وظهر وبرز نجمه في مسرحيات سمير غانم قبل دخوله عالم السينما والدراما التليفزيونية، وبعدها ساند كل نجوم جيله والأجيال القريبة من عمره في أعمالهم، حتى قدم حلمه الأول فيلم " طباخ الرئيس" الذي حقق نجاحا كبيرا ونال من خلاله شهرة واسعة ووضعه في قائمة نجوم الصف الأول. 
 
 
 
أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيان، اليوم، بشأن القرارات التى صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال الدائرة خلال الفترة الحالية. 
 
 
 
تسببت قطعة إكسسوار جديدة للعلامة الإيطالية الشهيرة جوتشى فى تعرضها للكثير من السخرية على السوشيال ميديا ومن نقاد الموضة على حد سواء. 
 
 
 
نجح خفر السواحل الإيطالية فى إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعى واستعادة جثث 13 شخصًا، جميعهم من النساء، بعدما انقلب قارب كان يقل حوالى 50 مهاجرًا غير شرعى على بعد أميال قليلة من ساحل لامبيدوزا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.
 
 
 
لقيت رضيعة تبلغ من العمر 3 أسابيع مصرعها بعد أن وضعها والدها على سريرهما لتنام بينهما، بحسب ما كشف تحقيقات الأجهزة المختصة فى بريطانيا، وفقا لموقع "سكاى نيوز".
 
 
 
أكدت مصادر مسئولة أن الشركة المكلفة بمنح شهادة المعلم ICDL للخريجين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التى تستهدف 120 ألف معلم لديها قرابة 180 مركزا تدريبا ومعتمدا لمنح الشهادات، حيث توجد فى القرى والنجوع.
 
 
 
فاجأت النجمة والسوبر موديل الشهيرة إدريانا ليما مرتادي صفحتها الشخصية بـ "انستجرام" والتي تضم أكثر من 12.3 مليون شخص، بنشرها صورة التقطتها أمام أهرامات الجيزة، ويبدو أن ليما ستكشف خلال الساعات المقبلة عن عدد آخر من صورها التي التقطتها خلال زيارتها لمصر .
 
 
 
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، أن دخان السجائر الإلكترونية تسبب في إصابة الفئران بسرطان الرئة ، حيث أصيب ما يقرب من 25 % من الحيوانات التي خضعت للدراسة بسرطان الرئة بعد عام من التعرض "للبخار" بالنيكوتين.
 
 
 
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والموارد المائية والرى سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء، لإلقاء بيان هام جدا.
 
 
 
خطفت النجمة العالمية انجلينا جولي بإطلالاتها المميزة الأضواء خلال جولتها الدعائية الأوروبية لفيلمها الجديد "Maleficent: Mistress Of Evil" في العاصمة الايطالية روما.
 
 
 
قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى تغريدة على موقع "تويتر" للتدوين القصير إن القوات الأمريكية ربما تكون بصدد مغادرة سوريا ، "لكننا بأى حال من الأحوال لم نتخل عن الأكراد، وهم أشخاص مميزون ومقاتلون رائعون".
 
 
 
أظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نُشر يوم الثلاثاء أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الديمقراطيين فى مجلس النواب كانوا على حق لفتح تحقيق حول عزل الرئيس دونالد ترامب.
 
 
 
نجح فيلم الممر فى رصد بطولات المصريين خلال الاحتلال الاسرائيلى لسيناء فى فترة ما قبل حرب 6 أكتوبر 1973 ، بشكل عام ، لكن بشكل خاص ، نجح الفيلم فى اظهار وكشف بطولات قبائل سيناء عامة ووطنيتهم وانتماءهم لمصر وللجيش المصرى ، ومن هؤلاء سلط الضوء على دور السيدات السيناويات اللاتى قدمن تضحيات وبطولات ضد الإحتلال الإسرائيلى.

السيسى

القمة الثلاثية

فيلم الممر

السيسي

طلعت زكريا

وفاة طلعت زكريا

اليوم السابع بلس

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