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موجز المحافظات.. إحالة 99 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:09 م
موجز المحافظات.. إحالة 99 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق مصلحة حكومية - أرشيفية

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نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

إحالة 99 من العاملين بالمصالح الحكومية بالبحيرة للتحقيق لاهمالهم فى العمل

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

 

رئيس مدينة رأس البر يحيل 16 موظفا بشركة مياه الشرب للتحقيق لتغيبهم عن العمل

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إحالة 12 موظفا بالوحدة المحلية بجمجرة فى القليوبية للمحاكمة التأديبية

بناء مخالف - أرشيفية
بناء مخالف - أرشيفية

 

"الممر" يعيد اكتشاف بطولات وتضحيات السيناويات ضد العدو.. حكاية السيناوية فرحانة حسين سلامة الهشة بطلة ناضلت ضد الاحتلال الإسرائيلى.. عملت فى تجارة الخردة والملابس لتنقل للمناضلين ما يريدونه.. توفيت فى 2014

1 (2)
 

 

صور.. انطلاق الدراسة فى أول مدرسة لصناعة الحلى والمجوهرات بالقليوبية.. مقامة على مساحة 9000 متر.. الدراسة بها 3 سنوات و4 أيام أسبوعيا.. تدريب عملى بالتعاون مع إحدى شركات الذهب.. وتوفير فرص عمل لجميع الخريجين

1 (3)
 

 

محافظ دمياط تبحث آليات مد جسور التعاون مع اليابان

1 (7)
 

 

صور.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة يناقشان إنشاء مركز لعلاج مرضى ضمور العضلات

1 (9)
 

 

محافظ القليوبية يقرر النزول بمجموع درجات التنسيق للقبول بمدارس الثانوى الصناعى

1 (8)
 

 

صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يناقش دعم الاستثمار مع وفد الجمعية التجارية البرتغالية

1 (10)
 
 

صور.. واحة سيوة مصنفة عالميا من أجمل المقاصد السياحية الشتوية.. يقصدها السياح من مختلف الدول لمقوماتها الطبيعية والتراثية الفريدة.. مظاهر الحياة البدائية والطراز المعمارى أهم ما يميزها.. وتضم بحيرات وعيون مياه

1 (5)
 

 

صور.. "الأموال العامة" بالإسكندرية تلاحق مراكز إصدار الشهادات الجامعية المزورة.. ضبط 5 مراكز خلال شهر واحد وتحويل أصحابها للنيابة العامة.. وتسعيرة الشهادة الواحدة تصل لـ50 ألف جنيه حسب التخصص واسم الجامعة

1 (4)
 

 

الدم بقى ميه.. استورجى يطعن شقيقته بسكين لمطالبتها بميراثها فى الخصوص

1 (1)
 

 

نيابة القناطر الخيرية تصرح بدفن جثة طفل سقط ببالوعة صرف صحى

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مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بطلق نارى على يد نجل عمها بقنا

1 (6)
 

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