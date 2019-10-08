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مصلحة الميكانيكا والكهرباء: الانتهاء من عمرات محطات رفع المياه قبل موسم الشتاء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:11 م
مصلحة الميكانيكا والكهرباء: الانتهاء من عمرات محطات رفع المياه قبل موسم الشتاء محطه رفع مياه
كتبت أسماء نصار

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أعلنت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، أنه تم الانتهاء من تشغيل عدد من الوحدات بالمحطات التابعة للهيئة بعد إجراء العمرات اللازمة لها، فى إطار برنامج الصيانة الدورى والاستعداد لموسم الشتاء.

وأوضحت المصلحة فى بيان لها أنه تم إجراء العمرة للوحدة رقم 3 بمحطة غياضة الشرقية وضبط جهاز الوقاية،  بالإدارة المركزيه لمحطات طلمبات وسط الدلتا بكفر الشيخ)، وعمرة كاملة للجيربوكس وعمرة الماتور بمحطه 2 النصر بإدارة محطات ناصر وجار توصيل الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إجراء عمرة إضطرارية للوحدة رقم 2 بمحطه الشباب الرئيسية وتم تحشيه بوابات الحجز وتركيب طلمبه النزح وتم فك جميع أجزاء الطلمبه -المحرك : 2100كيلو وات- الطلمبه تصرف 5.25 م3 / ث & رفع 28 متر.

وتفقد المهندس رمضان الصياد رئيس الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا على محطه بلاد العايد لمتابعة الحالة الفنية للمحطة وحسن سير العمل وانتظام ساعات التشغيل.

وتلقى رئيس المصلحة تقريرا من المهندس أحمد حسنى رئيس الادارة المركزية لمحطات سيناء علي محطتي ك 12.5 و ك 16 بعد تفقد الحاله الفنية والامنية وانتظام الورادى وسير العمل (الادارة المركزيه لمحطات سيناء).
 


الميكانيكا والكهرباء

الرى

الصيانة

الشتاء

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