مصرع ربة منزل نتيجة إصابتها بطلق نارى على يد نجل عمها بقنا

قنا - وائل محمد

لقيت ربة منزل مصرعها، عصر اليوم الثلاثاء، نتيجة إصابتها بطلق نارى وذلك على يد نجل عمها بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمالى محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع صباح. م . ا، 43 عامًا، ربة منزل، بعد إصابتها بطلق نارى، بقرية العركى بمركز فرشوط شمالى محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائى، عن قيام نجل عم المجنى عليها، بإطلاق النار عليها من سلاحه النارى مما أودى إلى وفاتها فى الحال.

فيما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم.