مصادرة طن وربع زيت طعام مدعم من مخزن بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

صادرت مديرية التموين بالشرقية،طن و 224 لتر زيت طعام مدعم ، قبل بيعة فى السوق السوداء،وذلك إطار تكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والتجار التموينيين لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها فى السوق السوداء وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذكر بيان،ان قطاع تموين وسط الشرقية ، قام بتشكيل حملة للمرور على المخابز والمحال التجارية والتجار التموينيين بمدينة القرين ، اسفرت عن تحرير المحاضر رقم100جنح القرين ضد " ا .س. م" مسؤل البيع لمخزن لبيع مواد غذائية يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة و حيازتة 102 كرتونة زيت طعام تموينى زنه واحد لتر بإجمالى 1224زجاجة والمخصصة للبيع كسلع تموينية مدعمة وتم تجميعها بغرض بيعها بالسوق السوداء.

يذكر إن مديرية التموين بالشرقية صادرت ، 10 طن دقيق و سكر مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء و حررت 3308 محضراً متنوعاً منها تحرير2531 محضراً للمخابز البلدية خلال شهر،وهم عبارة عن ضبط 6.5 طن دقيق بلدى مدعم 82% و3.5 طن سكر و3 طن ملح و139 كرتونة زيت و35 كيلو دواجن و69 كيلو لحوم و50 كيلو جوز هند بالإضافة الى بعض المواد الغذائية المتنوعة.