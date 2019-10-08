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مركز اليوم السابع للتدريب يعلن عن فتح باب التسجيل بدورة مهارات الصحافة الإلكترونية وصحافة الموبايل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:44 م
مركز اليوم السابع للتدريب يعلن عن فتح باب التسجيل بدورة مهارات الصحافة الإلكترونية وصحافة الموبايل الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام اكاديمية اليوم السابع و الصحفى عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع

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أعلن مركز اليوم السابع للتدريب عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية بعنوان مهارات الصحافة الإلكترونية والتى يحاضر فيها الكاتب الصحفى عمرو جاد رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع.

وتشمل الدورة عدة مهارات منها أدوات ومهارات العمل الصحفى على الإنترنت،وكيفية استخدام الصوت والصورة وصحافة الفيديو ومهارات صحافة الموبايل وطرق التصوير والبث بالإضافة إلى نبذة عن أخلاقيات الصحافة الإلكترونية.

وقال الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام اكاديمية اليوم السابع ان الدورة تبدأ اول نوفمبر القادم وتستمر شهرين ومفتوحة للطلاب والخريجين.

وأوضح ان الهدف من الدورة إعداد جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين قادر على مواكبة التغيرات التقنية والتطورات الحديثة فى مجال الإعلام الجديد.ووسوف يتم التدريب بشكل نظرى وعملى داخل الأقسام المختلفة بالموقع الالكترونى اليوم السابع والمواقع الأخرى داخل المؤسسة  بالإضافة إلى استديو اليوم السابع.

 

للاستعلام والحجز:

هاتف +201005459213

Academy@youm7.com

 

استمارة التسجيل

 


مركز اليوم السابع

العمل الصحفى على الإنترنت

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