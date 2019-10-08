مدريد تطرد "ببغاوات الراهب" حفاظاً على الأرواح.. أعرف السبب..صور

شعبان هدية

ببغاء الراهب ، Myiopsitta monachus، هو ببغاء صغير لونه أخضر، ذو صدر رمادي، وبطن أصفر مخضر، لكنها باتت تهدد سكان العاصمة الإسبانية مدريد وتهدد البيئة ، وبدلا من أن يكون مصدر سعادة ومتعة للمواطنين أصبح مصدر قلق وإزعاج ، لذا قررت الأجهزة المحلية في مدريد تخفيض هذه الطيور وتقليل أعدادها .

قرّرت سلطات مدريد، تخفّيض بشكل جذري عدد "ببغاوات الراهب"، الآخذة في الازدياد في العاصمة الإسبانية، حيث تهدّد البيئة والسكان على حدّ سواء.



وأعلنت بلدية المدينة في بيان عن خطّة هدفها خفض عدد هذه الطيور والتحكّم بها، من دون إرفاقها بأرقام، من خلال طرد هذه الحيوانات وتعقيم البيوض في الأعشاش.

وأصبح هذا النوع من الببغاوات، المعروف بريشه الأخضر الصافي وصدره الرمادي اللون، مصدر قلق للكثير من المواطنين، بحسب "بورخا كارابانته" المسؤول البلدي المكلّف بشؤون البيئة، وتلحق هذه الطيور الضرر بالنباتات التي تستخدمها لإقامة أعشاشها، وتغزو البيئة المحيطة بها وتسلب قوت الأنواع الأخرى.

وكانت هذه الببغاوات تُستورد بداية كطيور أليفة وسرعان ما غادرت أقفاصها، وراحت تنتشر في متنزّهات العاصمة، وارتفع عددها بنسبة 33 % منذ عام 2016، من تسعة آلاف إلى 12 ألفاً، وفق دراسة صدرت عن الجمعية الإسبانية لعلم الطيور.

من بين التدابير التى تفكر فيها السطات الإسبانية لاحتواء انتشار الببغاوات الأرجنتينة، استخدام "القناصة" أو نشر خفافيش تصطاد تلك الطيور للحد من انتشارها.

وهو الببغاء الوحيد الذي يبني عشه الخاص بالأغصان وغيرها من المواد النباتية بدلا من ان ينشئ تعشيش في تجاويف الأشجار، كما الحال بالنسبة للكثير من الببغاوات، وتصل اعشاشها بشكلها الي هياكل اقرب للوحدات السكنية للطيور، فتنقسم الي غرف فردية ومداخل منفصلة، من المدهش ان هياكل التعشيش هذه تصل في حجمها الي حجم سيارة صغيرة ، وتشكّل الأعشاش التي تبنيها، والتي تزن في المعدّل 50 كيلوجراماً إلى 200 كيلوجرام، خطراً على المواطنين.

يعيش الببغاء كويكر مابين 25 الي 30 عاما، وطولها مثل طول ببغاء الكوكتيل ولكن مع هيئة اضخم منه فيصل طول الببغاء كويكر من 28 الي 30 سم، ويزن ما بين 90 الي 139 جراما، ويشبه في حجمه ببغاء الكوكتيل، ولكن من حيث الصوت فهو يشبه الببغاء الإفريقي الرمادي، وهو غير قانوني في بعض اجزاء من الولايات المتحدة، هو ببغاء رائع ومتحدث بارع ويلتقط الكلمات البشرية بوضوح، و.لديه قدرة رائعة علي الحديث، ويغني أغاني أيضا، ويستطيع أن يلتقط أى صوت ، ولكنه ليس سريعا بالرغم من انه اثناء تدريبه يعطي نتائج أسرع من غيره من الببغاوات، لذلك يفضله معظم أصحاب الطيور، فمعظم ببغاوات الكويكر تتعلم التحدث في حوالي 6 اشهر، فهم يتحدثون بوضوح تام ولديهم العديد من المهارات مثل التصفير.

وهو طائر اجتماعي للغاية، ويتميز بانه ودود وحيوي للغاية وهو من امثلة الحيوانات الاليفة الرائعة ، كما انه ببغاء نشط وفضولي ، ذكي ولعوب ، وهو من الببغاوات الجذابة ويرتبط بشكل وثيق مع اصحابه البشر، يحب اللعب كثيرا ويصاب بالملل سريعا أكثر من أي ببغاء آخر.

ببغاء الراهب ، الاسم العلمي: Myiopsitta monachus، هو ببغاء صغير لونه أخضر مشرق ذو صدر رمادي وبطن أصفر مخضر، في معظم التصنيفات، تصنف على أنها العضو الوحيد في جنس Myiopsitta، يتواجد في الأصل بالمناطق المعتدلة إلى شبه الاستوائية في الأرجنتين والدول المحيطة في أمريكا الجنوبية، وتتواجد أعداد هائلة منها في العديد من الأماكن، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا.



