سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة فلبينية ترفض مسعى حكوميا لاسترداد ثروة الرئيس الراحل فرديناند ماركوس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:41 م
محكمة فلبينية ترفض مسعى حكوميا لاسترداد ثروة الرئيس الراحل فرديناند ماركوس رئيس الفلبين الراحل فرديناند ماركوس
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت محكمة مكافحة الكسب غير المشروع بالفلبين، مسعى حكوميا لاسترداد ملايين الدولارات على هيئة أعمال فنية وعقارات واستثمارات من عائلة وأصدقاء الرئيس الراحل فرديناند ماركوس قائلة إن الحكومة لم تستطع تقديم حجج قاطعة لدعم قضيتها.

وزعمت الحكومة أن ماركوس وزوجته إيميلدا حصلا على أعمال فنية باهظة الثمن ومجوهرات وعقارات وأسهم في مؤسسات تجارية بمساعدة مسؤول سابق بالحكومة وقادة أعمال.

وخلال حكمه الذى استمر 20 عاما، جنى ماركوس وعائلته وأتباعه ثروة تقدر بعشرة مليارات دولار وفقا لنتائج لجنة تشكلت بعد الإطاحة به في انتفاضة مدنية ساندها الجيش عام 1986.

وقالت المحكمة الفلبينية في الحكم الصادر يوم 25 سبتمبر، والذي لم يعلن سوى الثلاثاء، إن الحكومة "لم تتمكن من الإثبات بالدليل القاطع" أن عائلة ماركوس وأصدقاءها تآمروا لجني الثروات بطريقة غير مشروعة.

وذكرت محطة (إيه.إن.سي) الإخبارية أن القائم بأعمال رئيس الوكالة الحكومية التي خسرت القضية أحجم عن التعليق كونه لم يطلع على القرار بالكامل.

ومن بين المتهمين السبعة في القضية أرملة ماركوس إيميلدا، وهي حاليا عضو بالكونغرس الفلبيني، ومسؤول سابق بالحكومة وقادة أعمال تربطهم علاقة بعائلة ماركوس.

وقالت المحكمة: "ثمة دليل غير كاف أيضا لإثبات أن المتهمين  تصرفوا كدمى أو عملاء أو وكلاء لصالح آل ماركوس المدعى عليهم في سبيل اقتناء أعمال فنية وملابس ومجوهرات أو عقارات بمليارات البيزو".

وامتنع محامي إيميلدا ماركوس عن التعليق وقال إنه ينبغي أن يتحدث إلى موكلته أولا.

 


الفلبين

فرديناند ماركوس

محكمة

محكمة فلبينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

رئيس الوزراء يطالب النواب بإبلاغه بالجهات الممتنعة عن تطبيق "الأدنى للأجور"

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

السيسى يلتقى رئيس وزراء اليونان ويشيد بمستوى نمو علاقات التعاون الثنائية

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

مؤتمر صحفى بعد قليل للرئيس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء:البرلمان الحالى جاء فى ظروف محلية وإقليمية ودولية شديدة الصعوبة

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

رئيس الوزراء من البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

الجمعيات الاستهلاكية تتفوق على "السوبر ماركت" .. شاهد كيف تم التطوير

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

التحقيقات: "سيلفى" بكوبرى الجامعة سبب غرق شاب وفتاة فى النيل لاختلال توازنهما

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

انخفاض أسعار الأسماك بسوق العبور والبلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

الأهلى يكشف سبب غياب الخطيب عن اجتماع "كاف" لمناقشة أزمة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة