فيديو وصور.. تظاهرات نسائية فى القدس ضد انتشار ظاهرة قتل النساء

كتب- هاشم الفخرانى

تظاهر عشرات النساء والفتيات من أعمار متفاوتة ظهر اليوم الثلاثاء فى أنحاء متفرقة بإسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية التى تقف مكتوفة الأيدى أمام ظاهرة قتل النساء، وكان أخرها جريمة بشعة ارتكبت أدت إلى مقتل زوجة تدعى ميكال سيلا 32 عاماً أمام أعين طفلتها يوم الخميس الماضى .



جانب من المظاهرات

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السيدات رفعت لافتات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووضد وزير العدل يشتكون فيه من صامتهم إزاء الجرائم التى ترتكب بحق السيدات فى إسرائيل، ودون التحقيق الجاد فى أسباب انتشار هذه الظاهرة .



ضحايا لم يعرف سبب قتلهم

وقامت المتظاهرات بوضع اللون الأحمر على وجههن وأرجلهن وملابسهن فى إشارة إلى لون الدم وقتل النساء فى المجتمع الإسرائيلى ، وذلك فى مظاهرة بميدان بيريز فى القدس ،وذلك قبل ساعات من دخول عيد الغفران ، حيث سارت المظاهرات تحت هتاف وأحد " لا تسامح مع قتلة النساء".



مظاهرات فى إسرائيل

تجدر الإشارة إلى الزوجة التى كان تعمل كإخصائية اجتماعية قتلت بعد توجيه زوجها عدة طعنات بسلاح أبيض، وحأول بعدها الآنتحار إلا إنه فشل وتم نقله إلى مستشفى هداسا، حيث كشفت التحقيقات الأولية التى أجرتها الشرطة الإسرائيلية فى القدس أن الزوج بعدما طعن زوجته أقدم على الآنتحار من خلال جرح نفسه بالسكين التى طعن بها زوجته ،مشيرة إلى أن الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات رأت الجريمة البشعة، بل وتلطخت ملابسها بالدماء فى مشهد غير إنساني.