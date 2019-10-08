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فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب تربية الكلاب
كتبت ـ نهير عبد النبى

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تربية الكلاب من الهوايات التى يفضلها عدد كبير من الناس، ولكن يجهل البعض أن هناك أمراض كثيرة قد تنتقل للإنسان عن طريق الاختلاط بالكلاب مما يؤثر على الصحة وعلى الجهاز المناعى، ووفقا لما ذكره موقع kidshealth  فإن أبرز الأمراض التى تنتقل من الكلب للإنسان هى:
 
 
1ـ داء الكلب، مرض فيروسى ينتقل من الكلب للإنسان عن طريق العض
أعراضه: التهاب شديد قد يؤدى إلى الوفاة
2ـ الجيارديا، طفيليات تنتقل للكلب ثم للإنسان
 أعراضه: اضطراب فى الجهاز الهضمى وتغيير لون البراز.
3ـ السعفة، عدوى فطرية تصيب جلد الكلب وتنتقل للإنسان
أعراضه: بقع والتهابات شديدة فى الجلد
4ـ عدوى السالمونيلا
أعراضه: اضطراب معوى وتسمم الدم، وقد يتسبب فى إجهاض السيدات
الوقاية 
-الكشف الدورى على صحة الكلب والتأكد من عدم إصابته بالأمراض 
-الاهتمام بالنظافة الشخصية وتعقيم اليدين باستمرار
-تجنب لمس الكلب مباشرة.
 

الكلاب

تربية الكلاب

داء الكلب

السالمونيلا

اليوم السابع بلس

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