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فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:29 م
فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال بث مباشر للصفحة اليوم، والمتعلق بأخذ الزوجة مال زوجها، جاء نصه:"هل يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه للادخار؟".



وأجاب عن السؤال الدكتور عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الأصل فى ذلك أنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه".



وأكد العجمى، أنه يمكن للزوجة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا لا ينفق عليهم اللازم.



وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.


دار الافتاء

الإفتاء

الزوج البخيل

العلاقات الزوجية

اخذ مال الزوج

اليوم السابع بلس

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