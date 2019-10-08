فى مثل هذا اليوم عام 1869.. وفاة فرانكلين بيرس الرئيس الرابع عشر لأمريكا

كتب وكالات

فرانكلين بيرس (23 نوفمبر 1804 – 8 أكتوبر 1869) هو الرئيس الرابع عشر للولايات المتحدة (1853-1857)، كان بيرس ديمقراطيا شماليا يرى أن حركة إلغاء العبودية تشكل تهديدا رئيسيا لوحدة الأمة.

وقع بيرس على قانون كانساس نبراسكا وناصره بشدة، وطبق قانون الرقيق الهارب، فنفر هذا الجماهير من الجماعات المناهضة للعبودية فى حين فشل فى وقف الصراع السياسى بين الأطراف العديدة، الأمر الذى مهد الطريق لانفصال الجنوب واندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. يحتل بيرس مرتبة دنيا بين جمهور المؤرخين وغيرهم من الباحثين على أنه أحد أسوأ رؤساء الولايات المتحدة.

ولد بيرس فى نيوهامبشير، ودخل مجلس النواب ومجلس الشيوخ إلى أن استقال من الأخير فى عام 1842، وكان يمتهن المحاماة فى ولايته ونجح فى هذا العمل وعين وكيلا لوزارة العدل فى الولاية عام 1845.

شارك بيرس فى الحرب المكسيكية الأمريكية برتبة عميد فى الجيش، نظر إليه أعضاء الحزب الديمقراطى كمرشح وسطى يوحد مصالح الشمال والجنوب، ورشحه الحزب للرئاسة على ورقة الاقتراع التاسعة والأربعين فى المؤتمر الوطنى الديمقراطى عام 1852.

دخل بيرس مع نائبه وليام آر كنج فى الانتخابات الرئاسية عام 1852، وانتصر بسهولة على مرشح حزب الويغ وينفيلد سكوت ونائبه وليام الكسندر جراهام.