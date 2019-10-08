غلق 10 شقق فى باب الشعرية بعد تحويلها لمحلات

كتب سيد الخلفاوى

شن حى باب الشعرية غرب القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، حملة مكبرة للرقابة على الوحدات السكنية التى يتم تحويلها لنشاط تجارى، اسفرت عن غلق وتشميع 10 وحدات سكنية تم تحويلها إلى محلات تجارية دون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق أضاف رئيس حى باب الشعرية أنه فى إطار المتابعة المستمرة ورفع كفاءة النظافة بجميع الشوارع الجانبية والرئيسية تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات والتجريد بدرب البزازرة من شارع الجيش.

وأجرى اللواء ماهر هاشم جولة على المحابز لمتابعة تنفيذ المنظومة والتأكد من وصول دعم الخبز لمستحقيه، بالإضافة إلى متابعة الإشغالات ورفعها وفتح الطرق.