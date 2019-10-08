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ضبط 5 أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:00 ص
ضبط 5 أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر لحوم فاسدة،ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر التى تضر بصحة المواطنين.

ونجحت شرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، فى ضبط 5 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وفاسدة.

وتمكنت شرطة التموين ـ خلال 4 سنوات ـ من ضبط 744,243 قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة، إنفاذاً لسياسة الدولة والتى ترتكز فى أحد أهم ثوابتها على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين من خلال فرض الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار ومكافحة الغش التجارى ومواجهة كل ما يضر بالصحة العامة.

 

 


تموين

رقابة الاسواق

ضبط الاسعار

ملاحقة السلع الفاسدة

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