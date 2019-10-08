ضبط 12 طن فسيخ فاسد والطب الوقائى يحذر من تناوله بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط 120 برميل، بما يعادل 12 طن فى محل "م.م.ع"، لبيع الفسيخ بناحية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس، وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر رقم 15867 جنح مطوبس وجارى العرض على النيابة.

وعلى جانب آخر حذرت الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة الوبائيات والترصد" بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المواطنين من شراء أى نوع من أنواع الأسماك المملحة "الفسيخ"، حتى المصنعة منزليًا، وخاصة فى مراكز ومدن دسوق فوة مطوبس.

وحذرت الدكتورة فيديكار البدوى، مدير عام الطب الوقائى، من تناول الفسيخ هذه الأيام، ومن يشعر بالأعراض التالية عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حال تناوله وجبة فسيخ خلال الـ10 أيام الماضية، أو يظهر عليه الأعراض التالية "زغللة، إزدواج فى الرؤية، صعوبة فى البلع، وجفاف بالحلق، تنميل فى عضلات الوجه وغطاء العين والرقبة أو الكتفين، ضيق فى النفس، فشل فى الوظائف التنفسية".

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد، ومنها ما تم إعدامه، بالإضافة لأنها وجدت على قاعدة البيانات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، أن هناك حالات تسمم من أهالى كفر الشيخ، وخاصة من مراكزى "مطوبس وفوه"، وتوجهوا لمركز السموم بالإسكندرية، برغم توفر المصل بمستشفيات كفر الشيخ، ونظراً لتعدد الحالات، وجهت تحذيرها للمواطنين ، حرصاً على حياتهم.

وأشارت إلى أن الأعراض الخاصة بالتسمم البوتيوليزم، "تسمم الفسيخ" تظهر بعد التناول بمتوسط من 12 إلى 36 ساعة، وقد تقل هذه الفترة إلى 8 ساعات أو تزيد إلى 10 أيام.

يذكر أن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الاشتباه بتسمم الفسيخ على مدار الساعة، برئاسة الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائى، وتضم الدكتورة شيماء عكاشة مدير الوبائيات والترصد، والدكتور ماهر الشربيني، مدير الأمراض المعدية، والدكتورة سمر خلف، مدير إدارة مراقبة الأغذية.