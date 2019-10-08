سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 12 طن فسيخ فاسد والطب الوقائى يحذر من تناوله بكفر الشيخ

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:00 ص
ضبط 12 طن فسيخ فاسد والطب الوقائى يحذر من تناوله بكفر الشيخ الدكتورة فيديكار البدوى مدير عام الطب الوقائى بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح عادل الهابط مساعد، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، والمتحدث الرسمى للمديرية، بأن الحملة التى شكلها عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط 120 برميل، بما يعادل 12 طن فى محل "م.م.ع"، لبيع الفسيخ بناحية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس، وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر رقم 15867 جنح مطوبس وجارى العرض على النيابة.

وعلى جانب آخر حذرت الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة الوبائيات والترصد" بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المواطنين من شراء أى نوع من أنواع الأسماك المملحة "الفسيخ"، حتى المصنعة منزليًا، وخاصة فى مراكز ومدن دسوق فوة مطوبس.

وحذرت الدكتورة فيديكار البدوى، مدير عام الطب الوقائى، من تناول الفسيخ هذه الأيام، ومن يشعر بالأعراض التالية عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حال تناوله وجبة فسيخ خلال الـ10 أيام الماضية، أو يظهر عليه الأعراض التالية "زغللة، إزدواج فى الرؤية، صعوبة فى البلع، وجفاف بالحلق، تنميل فى عضلات الوجه وغطاء العين والرقبة أو الكتفين، ضيق فى النفس، فشل فى الوظائف التنفسية".

وأضافت لـ"اليوم السابع" أنه تم ضبط كميات كبيرة من الفسيخ الفاسد، ومنها ما تم إعدامه، بالإضافة لأنها وجدت على قاعدة البيانات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، أن هناك حالات تسمم من أهالى كفر الشيخ، وخاصة من مراكزى "مطوبس وفوه"، وتوجهوا لمركز السموم بالإسكندرية، برغم توفر المصل بمستشفيات كفر الشيخ، ونظراً لتعدد الحالات، وجهت تحذيرها للمواطنين ، حرصاً على حياتهم.

وأشارت إلى أن الأعراض الخاصة بالتسمم البوتيوليزم، "تسمم الفسيخ" تظهر بعد التناول بمتوسط من 12 إلى 36 ساعة، وقد تقل هذه الفترة إلى 8 ساعات أو تزيد إلى 10 أيام.

يذكر أن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قد وجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالات الاشتباه بتسمم الفسيخ على مدار الساعة، برئاسة الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائى، وتضم الدكتورة شيماء عكاشة مدير الوبائيات والترصد، والدكتور ماهر الشربيني، مدير الأمراض المعدية، والدكتورة سمر خلف، مدير إدارة مراقبة الأغذية.


كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ

تسمم من اكل الفسيخ

مدير عام الطب الوقائى بكفر الشيخ

فسيخ فاسد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مراقبة الأغذية بالشرقية تعدم طن أسماك وفسيخ فاسد

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 06:54 م

ضبط 1350 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن بإدكو بالبحيرة

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 12:45 ص

تسمم 4 أشخاص بتسمم عقب تناولهم وجبة فسيخ فاسدة بالغربية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:02 م

"تسمم الفسيخ" ينتشر وسط حملات رقابية لمواجهته.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالإسكندرية لـ59.. و12 مواطنا يتعرضون للتسمم فى الشرقية بينهم طفلين.. ومحافظ الشرقية: تكثيف الرقابة على محلات الأسماك حفاظا على المواطنين

الأحد، 06 أكتوبر 2019 12:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة