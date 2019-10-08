صور.. 9 معلومات عن طقوس "عيد الغفران" أبرزها وضع الدواجن على الرأس

كتب- هاشم الفخرانى

يحتفل اليهود فى إسرائيل اليوم وغدا بعيد الغفران "يوم كيبور"، ورغم كونه عيداً، إلا أنه يمثل ذكرى حزينة ومأسوية للإسرائيليين، لتزامنه مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة التى تمكن فيها الجيش المصرى من تحقيق انتصاراً عظيماً وكاسحاً على القوات الإسرائيلية فى سيناء.

وفيما يلى أهم 9 معلومات عن طقوس عيد الغفران



طقوس عيد الغفران

من طقوس العيد حمل ديك أو دجاجة باللون الأبيض على الرأس



عيد الغفران

يقوم اليهودى بالالتفاف حول رأسه بالطائرعدد من اللفات



احتفالات عيد الغفران

يمكن لليهودى القيام بهذه الطقوس لجميع أسرته

الهدف من الطقس هو نقل الذنوب التى ارتكبها طيلة العام العبرى إلى الدجاجة

بعد ذلك يتم ذبح الديك أو الدجاجة البيضاء وتوزيعها على الفقراء

يظن اليهودى أنه تخلص من الذنوب من خلال تلك الطقوس

بعد الطقس يتناول أطعمة مصنوعة من السكر ليبدأ حياة سعيدة خالية من الذنوب

عارض الكثير من الحاخامات اليهود هذا التقليد على مر السنين، وأباحوا استبداله بصدقة مالية مباشرة للفقراء

هناك من ادعى أن هذا التقليد أصله ليس يهوديًا وأنه عبارة عن أُضحية يضحى بها خارج المعبد