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صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يطلق أكبر حملة لإزالة ورفع جميع بؤر القمامة بالأحياء

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:25 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يطلق أكبر حملة لإزالة ورفع جميع بؤر القمامة بالأحياء
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أطلق المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أكبر حملة فى المحافظة لتطهيرها من تجمعات القمامة فى الشوارع والأحياء والمراكز والمدن والقرى، على أن تستمر تلك الحملة بشكل مستمر يوميًا، على أن تنطلق كل السيارات الخاصة بالحملة والمعدات والآليات الخاصة بالحملة كل سبت بمركز ومدينة مختلف للقضاء تمامًا على المخلفات والقمامة والرتش المنتشر فى جميع إنحاء المحافظة.

وقال نائب محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه تقرر إطلاق فعاليات المبادرة الخاصة بحملة النظافة العامة التى تقرر تنفيذها يوم السبت من كل أسبوع وتشارك بها جميع معدات وآليات النظافة واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لرفع وإزالة جميع بؤر القمامة والمخلفات من جميع الأحياء والشوارع الفرعية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

أضاف، المهندس أحمد عصام، أن الحملة سوف تستمر على المضى قدمًا فى تنفيذ تلك الحملات بشكل دورى ومستمر حتى يتم القضاء تمامًا على أى شكل من أشكال تجمعات وبؤر القمامة والمخلفات والرتش من مختلف قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى أنه تقرر وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ وإطلاق عدد من الحملات بجميع الأحياء تستهدف القضاء على جميع بؤر وتجمعات القمامة بمختلف قطاعات المحافظة فى أسرع وأقل وقت ممكن من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية.

وتابع نائب محافظ الإسماعيلية، أن الحملة التى تم إطلاقها من المحافظة بدأت بتنفيذ أعمال تطهير ورفع تجمعات المخلفات وجبال القمامة والرتش المتراكمة بحديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد أمام مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، استعدادًا لتنفيذ خطة خاصة لرفع كفاءة وتطوير الحديقة وإزالة الحشائش من تلك المنطقة والتى تبلغ مساحتها نحو 20 فدان وظلت مهملة لسنوات طويلة حتى أصبحت بؤرة لتجمعات المخلفات والرتش تؤرق أهالى ومواطنى المنطقة.

ويأتى قرار نائب محافظ الإسماعيلية، بإزالة جبال القمامة بحديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد، والتى تحاصر النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، بعدما طالب أهالى المحافظة كثيرًا بضرورة التخلص التخلص من تلال القمامة التى تحاصر مقر اتحاد إذاعة وتليفزيون القنال، والنادى الاجتماعى للإسماعيلى وأصبحت مصدر للأوبئة والأمراض والروائح الكريهة، ويعد الإزالة والتطهير من أقوى قرارات نائب محافظ الإسماعيلية التى أثارت ارتياح لدى الشارع الإسمعلاوى.

وأكد المهندس أحمد عصام، أنه تقرر تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية بمنطقة الشيخ زايد قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك تخطيط لتحويل تلك المنطقة إلى متنفس ورئة جديدة لشعب الإسماعيلية بعد تطويرها واستعادة مظهرها وشكلها الحضارى.

وأشار المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أن حملة مستمرة لرفع وإزالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تتم بالمشاركة المجتمعية ويشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق إلى جانب أجهزة ومعدات المراكز والمدن والعاملون بها وذلك من أجل الإسراع فى إنهاء تطهير جميع المناطق بالكامل استعدادًا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

وأكد "عصام"، أن الحملة نجحت فى تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة أبوصوير والتى تم تنفيذه بـ 9 مناطق بنطاق المركز والمدينة وأسفرت عن رفع وإزالة كمية قدرها 210 طن من المخلفات والقمامة والرتش وتم نقلها إلى المقلب العمومى بمنطقة أبوبلح بأول طريق السويس، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال رفع وإزالة جميع بؤر وتجمعات المخلفات والقمامة والرتش بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

إزالة-تجمعات-القمامة-بمركز-ومدينة-الإسماعيلية-(3)
 
إزالة-تجمعات-القمامة-بمركز-ومدينة-الإسماعيلية-(5)
 
إزالة-تجمعات-القمامة-بمركز-ومدينة-الإسماعيلية-(7)
 
إزالة-تجمعات-القمامة-بمركز-ومدينة-الإسماعيلية-(9)
 
نائب-محافظ-الإسماعيلية-يقود-حملة-مكبرة-لتطهير-حديقة-الفروسية-من-جبال-القمامة-(2)
 
نائب-محافظ-الإسماعيلية-يقود-حملة-مكبرة-لتطهير-حديقة-الفروسية-من-جبال-القمامة-(3)
 
نائب-محافظ-الإسماعيلية-يقود-حملة-مكبرة-لتطهير-حديقة-الفروسية-من-جبال-القمامة-(4)
 
نائب-محافظ-الإسماعيلية-يقود-حملة-مكبرة-لتطهير-حديقة-الفروسية-من-جبال-القمامة-(5)
 
نائب-محافظ-الإسماعيلية-يقود-حملة-مكبرة-لتطهير-حديقة-الفروسية-من-جبال-القمامة-(12)

 


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