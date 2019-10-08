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صور.. نائب محافظ أسوان يستمع لشكاوى 20 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:38 م
صور.. نائب محافظ أسوان يستمع لشكاوى 20 مواطنا خلال اللقاء الأسبوعى نائب محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن‎

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استمع اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، لشكوى 20 مواطن ومواطنة وذلك ضمن اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لبحث ودراسة مشكلات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون وللإمكانيات المتاحة.

 

حضر اللقاء مدير التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة أسوان حيث كلف اللواء سعيد حجازى رئيس المدينة بحصر كافة قرارات الإزالة الصادرة لمختلف التعديات والإشغالات مع سرعة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لاستعجال تنظيم الحملات المكبرة لتنفيذ هذه القرارات وإزالتها حفاظاً على حق الدولة وتلبية لشكوى الأهالى والمواطنين المتضررين من هذه التعديات وخاصة فى المناطق السكنية الواقعة بنطاق حى جنوب، بالإضافة إلى إيفاد لجنة فنية تضم كافة الجهات المعنية للمعاينة من أرض الواقع لشكوى بعض أهالى حى خالد بن الوليد بطريق السادات وتضررهم من التلوث البيئى الناتج عن أحد محلات الأسماك المجاورة لوحداتهم السكنية ، مع ضرورة مراجعة التراخيص والموقف القانونى للمحل والتأكد من تطبيقه لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

 

وخلال اللقاء وجه سعيد حجازى بإدراج طلبات 5 مواطنين ضمن المتقدمين للحصول على محلات بالسويقات الجديدة حيث أكد رئيس مدينة أسوان على أنه جارى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والإدارية والمالية اللازمة لطرح السويقات المقامة على تغطية مصرف السيل بمنطقة السيل الجديد بإجمالى 139 باكية وذلك بأسعار مخفضة وطبقاً لعدد من الاشتراطات والضوابط الجارى تحديدها بناءاً على تعليمات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والذى وجه بضرورة أن تراعى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمتقدمين وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة منها بالشكل المطلوب ومساعدتهم على إيجاد مصدر دخل لتلبية احتياجاتهم المعيشية والأسرية.

 

كما كلف نائب المحافظ مدير التضامن الاجتماعي بدراسة تقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن اجتماعي لـ 3 حالات وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة وللصرف منها على العلاج المطلوب ، موجهاً مسئولى تشغيل الشباب بضرورة إدراج طلب إحدى المواطنات ضمن قاعدة البيانات لتوفير فرصة عمل مناسبة لها طبقاً لمهارتها ومؤهلاتها العلمية.

 

اللقاء الجماهيرى
اللقاء الجماهيرى

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان

 


اللقاء الاسبوعى

اللقاء الجماهيرى

نائب محافظ اسوان

اسوان

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