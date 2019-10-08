صور.. مسعفان وسائقان يسلمون 220 ألف جنيه عثروا عليها بجوار متوفين فى حادث ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

سلم سائقان ومسعفان بمرفق إسعاف بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مبلغ 220 ألف جنيه، عثروا عليه بجوار أسرة متوفية من زوج وزوجته وطفلتهما فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، إلى قسم شرطة بنى سويف الجديدة.

وتلقى الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، بلاغاً من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بأخرى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة هانى معوض مشرف قطاع وسط بنى سويف.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم "أحمد حمدى عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، 35 سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما"، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء نقل جثة المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبد الستار أحمد عبد اللطيف، على محمد حسن، وسائقين سيارة الإسعاف مؤمن عبد العزيز، سامح سيد بريك عثرا بحوزة المتوفين على مبلغ مالى 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول، وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة توجه المسعفين وسائقين سيارتين الإسعاف إلى قسم شرطة بنى سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالى والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.



السيارة مهشمة نتيجة الحادث المرورى



رجال الشرطة بجوار السيارة