سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسعفان وسائقان يسلمون 220 ألف جنيه عثروا عليها بجوار متوفين فى حادث ببنى سويف

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:12 ص
صور.. مسعفان وسائقان يسلمون 220 ألف جنيه عثروا عليها بجوار متوفين فى حادث ببنى سويف المسعفان والسائقان
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلم سائقان ومسعفان بمرفق إسعاف بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مبلغ 220 ألف جنيه، عثروا عليه بجوار أسرة متوفية من زوج وزوجته وطفلتهما فى حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، إلى قسم شرطة بنى سويف الجديدة.

وتلقى الدكتور إسلام عساف مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، بلاغاً من ممدوح سيد مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى نقل بأخرى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة هانى معوض مشرف قطاع وسط بنى سويف.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 من أسرة واحدة، وهم "أحمد حمدى عبد الله، 35 سنة، ومقيم المرج القاهرة، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ونورهان أحمد طه، 35 سنة، ومقيمة بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وطفلتهما "كارما"، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أنه أثناء نقل جثة المتوفين إلى المشرحة بواسطة المسعفين عبد الستار أحمد عبد اللطيف، على محمد حسن، وسائقين سيارة الإسعاف مؤمن عبد العزيز، سامح سيد بريك عثرا بحوزة المتوفين على مبلغ مالى 220 ألف جنيه، ومصوغات ذهبية، وهاتف محمول، وعقب نقل المتوفين إلى المشرحة توجه المسعفين وسائقين سيارتين الإسعاف إلى قسم شرطة بنى سويف الجديدة، وحررا محضر إجراءات خاص بالأمانات لتسليم المبلغ المالى والمصوغات الذهبية إلى قسم الشرطة.

السيارة مهشمة نتيجة الحادث المرورى
السيارة مهشمة نتيجة الحادث المرورى

 

رجال الشرطة بجوار السيارة
رجال الشرطة بجوار السيارة

 

سائقين سيارة الإسعاف
سائقين سيارة الإسعاف

بنى سويف

اسعاف بنى سويف

حادث تصادم

الطريق الصحراوى الشرقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

سلامتك تهمنا .. خطوات هامة تحميك من الوقوع فى الحوادث المرورية

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمي بالقاهرة 34 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة