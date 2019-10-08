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صور.. محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها بـ6 قرى فى سمالوط

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:08 م
صور.. محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها بـ6 قرى فى سمالوط محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها
المنيا – فريق المحافظات

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سلم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم 180 منزلاً للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجاً بـ6 قرى بمركز سمالوط، والتى تم إعادة تأهيلها وإعمارها بتكلفة إجمالية قدرها 8 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجاً بصعيد مصر وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان وصندوق تحيا مصر .

وأشاد المحافظ بالجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى لمد يد العون لكل المحتاجين والمستحقين، بهدف تحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً على دعمه لكل الجمعيات التنموية صاحبة الفكر الإيجابي والمساهمة فى برامج التنمية بالمحافظة والتى تعود بالنفع العام على المواطنين ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح سيد الشوربجى مدير عام جمعية الأورمان، أن أعمال إعادة إعمار المنازل شملت إنشاء وبناء وترميم و تعريش الأسقف وتركيب أبواب وشبابيك وتوصيل مياه وكهرباء ومحاره من الداخل والخارج وتركيب سيراميك حوائط وأرضيات ودهانات لـ180 منزل بقرى (الروبى ، الحضارة، الواسطى، الميمون، كوم الراهب، ابوسيدهم) .

وأشار إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها من فئة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل من أبناء القرى وذلك عقب إجراء بحث اجتماعى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (1)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (2)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (3)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (4)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (5)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (6)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها
 
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (7)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (8)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها
 
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (9)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (10)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (11)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (12)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها 

 

محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها (13)
محافظ المنيا يسلم 180 منزلاً بعد إعادة تأهيلها

 


الاسر الاكثر احتياجا

التضامن الاجتماعى

محافظ المنيا

سمالوط

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