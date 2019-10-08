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صور.. جهاز المشروعات بالمنوفية يساعد "وليد" فى تطوير مصنعه

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 ص
صور.. جهاز المشروعات بالمنوفية يساعد "وليد" فى تطوير مصنعه
المنوفية _ محمد فتحى

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يسطر جهاز تنمية المشروعات بجميع محافظات الجمهورية عامة ومحافظة المنوفية، قصص نجاح كبيرة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب مما يساهم فى زيادة الإنتاج المحلى فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

واستطاع الجهاز فى إنجاح المئات من المشاريع على مستوى المحافظة بأكملها، وذلك من خلال دعم تلك المشاريع بالقروض الميسرة، والتى تبلغ قيمة فائدتها قليلة جدا وذلك لتشجيع الشباب، وعدم انتظارهم للوظائف الحكومية، والتوجه الفورى إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للحصول على القروض، لتحقيق أحلام كل شاب يفكر فى تنفيذ مشروع بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة من كل متقدم للحصول على قرض لتنفيذ مشروعه أو استكمال مشروع متعثر.

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اليوم السابع يكشف قصة نجاح جديدة، للشاب وليد عبد الحميد الشيخ سالم والمقيم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية والحاصل على دبلوم الصناعة قسم اللحام بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

ويقول وليد عبد الحميد الشيخ سالم والمقيم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، حصلت دبلوم الصناعة قسم اللحام من مدرسة الثانوية الصناعية بمدينة بركة السبع فى عام 1995، وظللت أعمل فى مجال المساحة وأخذت العديد الدورات فى مجال المساحة حتى التحقت بالعمل فى دولة الكويت العربية الشقيقة، لعدة سنوات وعندما عدة إلى الوطن الغالى مصر فكرت فى عمل مشروع العمر بعد شقاء السنين وبالفعل قمت بفتح المشروع وهو عبارة عن مصنع صغير للمخللات.

وأضاف أنه منذ عامين على التقريب بدأ المشروع فى التوسع ولكن المقابل المادى وقف عائقا أمامى، ولم يكن أمامى سوى الاقتراض من أحد البنوك، ولكن عرضت عليا إحدى الموظفات العاملات بجهاز تنمية المشروعات بالقرية التابعة لى الذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للاستفسار على القروض.

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وأوضح: بالفعل توجهت إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر بمدينة شبين وتقابل مع رئيس الجهاز، وأكد لى على وجود قروض بقيمة قليلة فى جهاز تنمية المشروعات وطرحت فكرة تطوير المشروع عليهم عن طريق إعطائى قرض لتطوير المشروع وبالفعل لم يمر شهر على التقريب، وتم إعطائى القرض بقيمة 40 ألف جنيه، وأخذ المشروع يتطور يوما بعد الآخر، حتى أصبح المصنع من أكبر المصانع على مستوى المركز بأكمله، حيث إن المشروع يصنع جميع أنواع المخللات من زيتون وليمون، خيار، جزر وجميع أنواع المخللات.

وتابع الشيخ سالم أقوم، بتسديد القرض عبارة عن أقساط شهرية 1500 جنيه، على ثلاث سنوات، وأصبح رأس المال ما يقرب 150 ألف جنيه، مشيرا إلى أننى فى طريقى لعمل قرض آخر لتطوير المشروع أكثر من ذلك عقب الانتهاء من تسديد القرض الأول للتطوير المشروع أكبر من ذلك.

وتابع ساعدنى المشروع فى خلق فرص عمل لما يقرب من 5 فرص عمل بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه حتى 2500 جنيه، مطالبا الشباب بعدم انتظار الوظيفة وتحقيق أحلامهم فى عمل قروض والبدء فى المشاريع الذى يحلمون بهم، حتى يستطيعون تحقيقها.

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كما طالبهم بالاجتهاد والمصدقية فى العمل والعمل دائما على تحقيق حلمهم، لأن كل حلم لا يتحقق إلا بالأسرار والتعب والعمل الشاق، ووجه الشكر لجميع العاملين بجهاز تنمية المشروعات بمدينة شبين الكوم على الوقوف بجانب العملاء ومساعدتهم دائما، وتلبية كافة مطالبهم فى الإطار القانونى.

وأعلن المحاسب إيهاب ججازى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية، قد أعلن أن الجهاز قام بتمويل العديد من مشروعات على أرض المحافظة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2019 بإجمالى قروض 60 مليون جنية مولت حوالى 2256 مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى 3796 فرصة عمل.

وأضاف حجازى، الجهاز بتقديم خدمات غير مالية تشمل التسويق والتدريب ودعم المشروعات أثناء تلك الفترة من خلال عرض 125 نموذجا استرشاديا لدراسة الجدوى وعقد 26 ندوة وورشة عمل وعقد 5 دورات تدريبية لـ106 متدربين فى برنامج ابدأ مشروعك وإتاحة 3 معارض مركزية لـ31 معارضا وتقديم خدمة معلومات الأعمال لعدد 23 مستفيدا.

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وأشار حجازى إلى أن وحدة الشباك الواحد بالجاز من نشأتها فى 2007 أصدرت 8256 رخصة مؤقتة واستصدار 7177 رخصة دائمة واستصدار 2285 سجل تجارى و2461 بطاقة ضريبية و232 تأمينات اجتماعية و13923 رقم قومى للمنشأة وتم تنظيم 28 معرضا بمشاركة 210 عارضين.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق المحافظة منذ نشأته عام 1992 وحتى 31 مايو 2019 بلغت حوالى 68.8 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر وفرت حوالى 153 ألف فرصة عمل بإجمالى التمويل المتاح كقروض 1.8 مليار جنية ومنح بإجمالى تمويل 156.1 مليون جنية وفرت حوالى 23 ألف فرصة عمل مؤقتة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية بالمحافظة.

 

 

 
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المنوفيه

محافظه المنوفيه

جهاز تنميه المشروعات

مركز بركة السبع

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