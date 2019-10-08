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صور.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الثانى لمبتكرى الجنوب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:02 م
صور.. جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الثانى لمبتكرى الجنوب جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الثانى لمبتكرى الجنوب
سوهاج - محمود مقبول

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افتتح اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر والمعرض الثانى للابتكار "مبتكرى الجنوب 2"، والذى تنظمة وحدة نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال بالجامعة، بمشاركة 60 مبتكر، وذلك بقاعة قناة السويس الجديدة بمركز المؤتمرات الدولى بالحرم الجامعى الجديد، وبحضور اللواء الدكتور أحمد عبدالنظير نائباً عن وزير الإنتاج الحربي، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور معتز بالله عطا مقرر عام المؤتمر، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من المهندسين والمبتكرين والطلاب.

 

 وفى كلمته الافتتاحية قال رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى استكمال دائرة البحث العلمى وربطه بالتنمية، من خلال الجهود التى تبذلها الدولة لدعمه وتطويره، لافتاً إلى حرص الجامعة الخروج به من الإطار الأكاديمى إلى الإطار التطبيقي، وأضاف أن الجامعة تولى إهتمام كبير بتنمية قدرات ومهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، لذلك قامت بإنشاء عدد من المراكز المتخصصة ومنها مركز وحدة صيانة المعدات الصناعية الثقيلة، مركز بناء القدرات والإبداع لدى الطلاب، مركز الموهوبين والمبدعين، ومركزين لحاضنات الأعمال للاستفادة من الأفكار وتحويلها الى منتج نهائي.

 

 وأوضح عزيز أن المؤتمر ناقش عدة محاور تتعلق بأبحاث تطبيقية مبتكرة فى قطاعات الهندسة، الطب، الصيدلة، العلوم، الزراعة، تكنولوجيا التعليم، ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، وفى ختام كلمته وجه رئيس الجامعة شكر لممثل وزارة الإنتاج الحربي، متمنياً فتح آفاق التعاون بين الجامعة والوزارة فيما يتعلق بالأبحاث والأفكار الابتكارية.

 

ومن جانبه قدم معتز عطا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الداعم الأول للابتكار والمبتكرين بداية من مرحلة التصنيع حتى التسويق، وأضاف أن اليوم يعتبر عيد للمبتكرين على مستوى الجمهورية، فالمؤتمر هذا العام تحول إلى ملتقى دولى ومعرض لريادة الأعمال، متمنياً النهوض بالدولة صناعياً وعلمياً، وفتح المجال التسويقى بشكل أوسع لمشروعات المبتكرين.

 

جدير بالذكر أنه على هامش المؤتمر أقيم معرض للابتكارات الحديثة شارك فيه 60 مبتكر، حيث تفقد رئيس الجامعة جميع الأعمال المشاركة واستمع بالشرح من المبتكرين عن آلية التنفيذ بدء من الفكرة وحتى مرحلة التطبيق.

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (1)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (2)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (3)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (4)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (5)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (6)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (7)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (8)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (9)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (10)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (11)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (12)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (13)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى 

 

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى (16)
رئيس جامعة سوهاج يفتتح مؤتمر مبتكرى الجنوب الثانى

 


سوهاج

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