صور.. افتتاح المؤتمر السنوى الثالث والثلاثون لتكنولوجيا معالجة المياه بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظة الإسكندرية المؤتمر السنوى الثالث والثلاثون لتكنولوجيا معالجة المياه وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق والدكتور عصام كردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسام مغازى وزير الرى الأسبق، والذى يستمر لمده ثلاثة أيام من 8 – 10 أكتوبر 2019.

واستعرض الكيميائى سعد أبو المعاطى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ورئيس المؤتمر أثناء إلقاء كلمته الافتتاحية بالمؤتمر أهم المحاور التى سوف تناقش بالمؤتمر هى :

مواجهة ندرة المياه بالتقنيات المختلفة ومنها تحلية مياه البحر وعمليات التدوير وإعادة الإستخدام ZLD والأثار البيئية للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى موضوعات أخرى .

وتم عرض فيلم تسجيلى يوثق أهم مشروع فى مصر وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهوا مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية.

والجدير بالذكر أن المؤتمر سجل حضور أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية وأكثر من 500 مشارك من مختلف بلدان العالم، وسوف يقام على هامش المؤتمر إفتتاح معرض صناعى يعرض به أحدث التكنولوجيات والمعدات فى هذا المجال .

كلمة المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق بالمؤتمر

الحضور بالمؤتمر

محافظ الإسكندرية والبحيرة والوزراء السابقين بالمؤتمر