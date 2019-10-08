صور.. إطلاق حملة "إمسك حنطور" لضبط العربات المخالفة بالأقصر

وقال العميد أيمن الشريف خلال أول أيام الحملة، أنها إنطلقت رسمياً بناءاً علي تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها الذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، ورفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة أي إشغالات من الشوارع ‏والميادين العامة والرئيسية، والتي تعوق حركة المواطنين والسيارات حفاظاً على الشكل الحضاري بشوارع المحافظة.

ووجه العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، كافة مسؤولي النقل البطيء بالمدينة بالتشديد على الhلتزام بالمواقف التي تم تحديدها، وكذلك الإلتزام بعدد العربات المقررة داخل نطاق المدينة، أما دون ذلك سيتم مصادرتها وإيداعها بمنطقة الجبل التابعة لمجلس مدينة الأقصر لإعدامها.



ضبط عربات حنطور مخالفة بشوارع مدينة الاقصر



ضبط عربات حنطور مخالفة بشوارع مدينة الاقصر

ضبط عربات حنطور مخالفة بشوارع مدينة الاقصر

ضبط عربات حنطور مخالفة بشوارع مدينة الاقصر