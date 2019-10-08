صحيفة كويتية: مغرد كويتي يحاكم بسبب الاساءة إلى مصر

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تحاكم الكويت مغرد كويتى أساء إلى مصر، وحددت محكمة الجنايات فى الكويت جلسة 28 الجاري، لاستدعاء ضابط أمن الدولة وسماع شهادته في ثاني قضية للمغرد «عتيج المسيان» عن تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية، وجهت محكمة الجنايات بالكويت، أمس، برئاسة المستشار نايف الداهوم للمتهم تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر بأن كتب عبارات في «تويتر» أساء فيها إلى جمهورية مصر العربية ووصف القائمين على البلاد بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف، إلا أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه.