سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:12 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:00 ص
شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد الكهرباء- أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرار فى توصيل التيار الكهربائي لمحافظتى شمال و جنوب سيناء، موكدا أن سكان محافظتى شمال و جنوب سيناء لا يعانون نهائيا بعد أعمال التطوير التى حدثت بالشبكة.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فائض فى الشبكة بشمال و جنوب سيناء عن احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الفائض 180 ميجا وات بشمال سيناء و 140 ميجا وات بجنوب سيناء.

وقال السيد، إن أى مستثمر أو مشترك يحتاج لتوصيل التيار الكهربائي بمحافظتى شمال و جنوب سيناء سيتم توصيل التيار لهم خلال يوم واحد.

 

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شمال سيناء

جنوب سيناء

القناة لتوزيع الكهرباء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة