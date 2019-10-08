شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرار فى توصيل التيار الكهربائي لمحافظتى شمال و جنوب سيناء، موكدا أن سكان محافظتى شمال و جنوب سيناء لا يعانون نهائيا بعد أعمال التطوير التى حدثت بالشبكة.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فائض فى الشبكة بشمال و جنوب سيناء عن احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن الفائض 180 ميجا وات بشمال سيناء و 140 ميجا وات بجنوب سيناء.

وقال السيد، إن أى مستثمر أو مشترك يحتاج لتوصيل التيار الكهربائي بمحافظتى شمال و جنوب سيناء سيتم توصيل التيار لهم خلال يوم واحد.