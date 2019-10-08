سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

سياسية تونسية: بعض الفائزين فى الانتخابات التشريعية عيب تواجدهم بالمجلس

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:04 م
سياسية تونسية: بعض الفائزين فى الانتخابات التشريعية عيب تواجدهم بالمجلس انتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبرت سامية عبو، القيادية فى حزب التيار الديمقراطى التونسى، عن استيائها من ضعف نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى جرت الأحـد الماضى.
 
وتعقيبا منها على حصول بعض النواب على مقاعد البرلمان، قالت سامية عبو فى حوار لها مع إذاعة شمس التونسية :"للأسف لو تم تمرير القانون الانتخابى كنا تجنبنا هذا المشهد، مشددة على أن هناك بعض النواب من العيب تواجدهم بمجلس نواب الشعب.
 
وأضافت: "هناك نواب تعلقت بهم شبهات فساد كبرى، وآخرون لديهم ملفات لدى القضاء منهم قضايا غسيل الأموال، بالإضافة لنواب آخرين أساؤوا للدولة ولديهم تجاوزات للمال العام صلب الدولة ورغم ذلك سوف يتمتعون مستقبلا بالحصانة.
 
وتابعت: "كان المفروض أن يمر القانون الانتخابى الذى ينص على منع كل نائب متعلقة به شبهات فساد من الترشح للبرلمان".
 

تونس

انتخابات تونس

برلمان تونس

الانتخابات التشريعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة