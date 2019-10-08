سياسية تونسية: بعض الفائزين فى الانتخابات التشريعية عيب تواجدهم بالمجلس

كتبت - هناء أبو العز

عبرت سامية عبو، القيادية فى حزب التيار الديمقراطى التونسى، عن استيائها من ضعف نسبة المشاركة فى الانتخابات التشريعية التى جرت الأحـد الماضى.

وتعقيبا منها على حصول بعض النواب على مقاعد البرلمان، قالت سامية عبو فى حوار لها مع إذاعة شمس التونسية :"للأسف لو تم تمرير القانون الانتخابى كنا تجنبنا هذا المشهد، مشددة على أن هناك بعض النواب من العيب تواجدهم بمجلس نواب الشعب.

وأضافت: "هناك نواب تعلقت بهم شبهات فساد كبرى، وآخرون لديهم ملفات لدى القضاء منهم قضايا غسيل الأموال، بالإضافة لنواب آخرين أساؤوا للدولة ولديهم تجاوزات للمال العام صلب الدولة ورغم ذلك سوف يتمتعون مستقبلا بالحصانة.

وتابعت: "كان المفروض أن يمر القانون الانتخابى الذى ينص على منع كل نائب متعلقة به شبهات فساد من الترشح للبرلمان".