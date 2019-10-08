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رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة للمشاركة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:29 ص
رئيس وزراء اليونان يصل القاهرة للمشاركة بالقمة المصرية اليونانية القبرصية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
كتب أحمد مصطفى

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وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، فى زيارة للبلاد يشارك خلالها فى القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص.
 
من المتوقع، أن يتم التوقيع على اتفاقية ثلاثية، وكذلك اتفاقيات ثنائية للتعاون فى مجال الاستثمار، وللتأكيد على أهمية التعاون بين الجيران، كحجر زاوية للاستقرار فى شرق المتوسط، بحسب موقع "ekathimerini" اليونانى.
 
ومن المنتظر، أن يلتقى ميتسوتاكيس ممثلى الجالية اليونانية فى القاهرة، كما تشمل جولته أيضا زيارة الإسكندرية، ولقاء بطريرك الإسكندرية، وسائر إفريقيا ثيودور الثاني.
 

 


مطار القاهرة الدولى

رئيس الوزراء اليوناني

القمة الثلاثية

القمة المصرية اليونانية القبرصية

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