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رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:42 م
رئيس الوزراء لـ"النواب": لولا قرار التعويم.. لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب محمد مجدى السيسى

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قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها فى الشارع، مضيفاً: "المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته، على أد وعية ".

 

وأضاف "مدبولى" فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، أن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جداً، وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، متابعاً: " أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام".

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء فى حديثه للنواب: "بعد قرار التعويم، المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيه مصرى، متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم".

 

كانت الحكومة، قد أعلنت انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".

 


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