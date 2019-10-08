سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس اقتصادية القناة لوكالة إيطالية: روما من الأسواق المستهدفة بحملة الترويج الاستثمارية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:44 م
رئيس اقتصادية القناة لوكالة إيطالية: روما من الأسواق المستهدفة بحملة الترويج الاستثمارية المهندس يحيى زكى
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن إيطاليا ضمن الأسواق المستهدفة فى حملة للترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

 

وقال زكى، فى تصريح خاص لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن "إيطاليا ضمن ال Roadshow المخطط اطلاقها العام المقبل".

 

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة من المتوقع إطلاقها مطلع 2020 للانطلاق نحو مرحلة جديدة من تنمية المنطقة الاقتصادى لقناة السويس.

 

وكان زكى أعلن أن  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعتزم المشاركة فى مؤتمر مصر أفريقيا المقرر عقده الشهر المقبل فى القاهرة، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة.

 

وأضاف زكى خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة أمس، أن ذلك يأتى ضمن الاستراتيجية الموسعة التى وضعتها الهيئة لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى المشروع العملاق، مضيفا أن الهيئة تخطط لتنظيم مؤتمر استثمارى عالمى فى مارس المقبل، للترويج للفرص الاستثمارية والمناطق المستهدفة من التنمية فى المنطقة.


مصر

الاقتصاد

قناة السويس

يحيى زكى

ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة