رئيس اقتصادية القناة لوكالة إيطالية: روما من الأسواق المستهدفة بحملة الترويج الاستثمارية

كتبت فاطمة شوقى

صرح المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن إيطاليا ضمن الأسواق المستهدفة فى حملة للترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

وقال زكى، فى تصريح خاص لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، إن "إيطاليا ضمن ال Roadshow المخطط اطلاقها العام المقبل".

وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة من المتوقع إطلاقها مطلع 2020 للانطلاق نحو مرحلة جديدة من تنمية المنطقة الاقتصادى لقناة السويس.

وكان زكى أعلن أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعتزم المشاركة فى مؤتمر مصر أفريقيا المقرر عقده الشهر المقبل فى القاهرة، وذلك للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة.

وأضاف زكى خلال المؤتمر الذى عقدته الهيئة أمس، أن ذلك يأتى ضمن الاستراتيجية الموسعة التى وضعتها الهيئة لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى المشروع العملاق، مضيفا أن الهيئة تخطط لتنظيم مؤتمر استثمارى عالمى فى مارس المقبل، للترويج للفرص الاستثمارية والمناطق المستهدفة من التنمية فى المنطقة.