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دراسة: منع عمل الهرمون في الخلايا المناعية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:00 ص
دراسة: منع عمل الهرمون في الخلايا المناعية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب امراض القلب - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن منع عمل الهرمون في الخلايا المناعية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقاً للموقع الطىب الأمريكى"HealthDayNews"، أوضح الباحثون أن منع مستقبلات القشرانيات المعدنية (MR) - وهو بروتين يساعد في الحفاظ على مستويات طبيعية من الملح والماء في الجسم - في الخلايا المناعية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق تحسين صحة الأوعية الدموية.

وترتبط المستويات العالية من الألدوستيرون - وهو هرمون يشارك في تنظيم توازن السوائل في الجسم - بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وترتفع مستويات هرمون "MR" أيضًا في الأوعية الدموية كجزء من عملية الشيخوخة ، مما قد يسهم في زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى كبار السن.

تصلب الشرايين - وهو تضييق الشرايين التي تحدث عندما تتراكم مادة دهنية تسمى البلاك في جدران الشرايين - هو سبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وقال "جوشوا مان" من مركز تافتس الطبي في بوسطن "تتشكل لويحات تصلب الشرايين عندما تتسلل الخلايا المناعية إلى جدار الوعاء الدموي الذي تضرر من عوامل الخطر التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات السكر أو التدخين".


دراسه

امراض القلب

الهرمونات

الخلايا المناعيه

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