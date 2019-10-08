حبس سائق ضبط بحوزته 12 لفافة "هيروين" وفرد خرطوش بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، برئاسة أحمد هشام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد تهامي ، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس سائق، على خلفية اتهامه بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المدعو "صابر.ع.ع" 32 سنة، سائق، مقيم بقرية "دهمشة" التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق؛ بحوزته 12 لفافة من مسحوق "الهيروين" المُخدر، وسلاح ناري "فرد خرطوش".

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 6625 جنايات مشتول السوق لسنة 2019.