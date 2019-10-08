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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالساحل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:52 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالساحل سرقة دراجة بخارية-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نياية الساحل حبس عاطلين وحداد 4 أيام علي ذمة التحقيقات كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالساحل.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن كلاً من رمضان.ح، 36 سنة، عاطل ومقيم الوراق / جيزة (مسجل خطر) مخدرات تحت رقم 3643 فئة " ب " والسابق اتهامه فى 12 قضية أخرها 17414لسنة 2016م أوسيم / جيزة " مخدرات "، جمال . ع،  18 سنة، عاطل  يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بإسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.
 
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما ، حال استقلالهما دراجة بخارية  " بدون لوحات معدنية " .
 
وبالكشف الفنى على الدراجة البخارية برقمي الشاسية والموتور تبين أن أصل لوحاتها  أرقام  ص ط 9655  ملك عادل ع، موظف بشركة الغاز والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 20480 لسنة 2019م جنح العجوزة.
 
وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها لدي عميلهما "سيء النية أحمد.ع 37 سنة حداد، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة.
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم الساحل

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