حالة الطقس اليوم الإثنين 8/10/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة، لتتجاوز الحرارة معدلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يكون حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتظهر تدريجياً خلال ساعات النهار كميات متفرقة من السحب المتوسطة والعالية في أجزاء مُختلفة من المملكة، ويوجد احتمال ضعيف لهطول زخات محلية رعدية من الأمطار بأجزاء محدودة من البلاد، تكون الفرصة أفضل في مناطق البادية الجنوبية الشرقية، ويترافق تطور السحب محلياً بنشاط الرياح المثيرة للغبار فوق مناطق البادية والمعابر الحدودية بين الأردن والسعودية، وتكون الرياح عُموماً جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً بوجه عام، ويستمر ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محلية رعدية من المطر بأجزاء محدودة من جنوب وشرق البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة في نطاقات جغرافية ضيّقة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في أغلب المناطق، تنشط محلياً في بعض المناطق الجنوبية والشرقية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة .