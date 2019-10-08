سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

تحذير «ثلاثى» لتركيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:18 م
تحذير «ثلاثى» لتركيا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة ترفض التصرفات الاستفزازية لأنقرة.. تحذير «ثلاثى» لتركيا.. قادة الدول الثلاثة يرفضون محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضى السورية وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة.. ويطالبون بتشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة.. السيسى: لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..


 

ـ ديكتاتور تركيا يكشف عن أطماعه فى «الشمال السورى».. العدوان التركى على سوريا يشعل نيران الغضب.. النظام التركى يخطط لاحتلال الأراضى بذريعة ملاحقة إرهابيين.. ردود أفعال دولية رافضة للغزو.. ومسؤول أوروبى يحذر من عودة «داعش».. أردوغان يستخدم عملاء قنوات المخابرات فى إسطنبول لغزو الأراضى العربية.. «ديبو»: قرار واشنطن بالانسحاب متسرع وغير مسؤول.. أنقرة وضعت مخططات مارقة لإبادة الأكراد.. وتدعم التنظيمات الإرهابية
 

ـ يوسف ندا يزعم: إسرائيل هى التى عبرت فى حرب أكتوبر.. وآيات العرابى تصدر كتابا ينتصر لإسرائيل ويهاجم الجيش المصرى.. وموشيه ديان اعترف بما ينكره الإخوان.. صهاينة الإخوان يهاجمون نصر أكتوبر ويدعمون إسرائيل


 

ـ مختار نوح: قطر الوسيط بين الإخوان وإسرائيل لتفتيت المنطقة العربية
 

ـ القمة المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة ترفض التصرفات الاستفزازية لأنقرة.. تحذير «ثلاثى» لتركيا.. قادة الدول الثلاثة يرفضون محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضى السورية وفرض أمر واقع جديد فى المنطقة.. ويطالبون بتشريعات دولية ملزمة لمواجهة الآلة الدعائية للإرهاب وقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال التكنولوجيات الحديثة.. السيسى: لا بديل عن استعادة الشعب الفلسطينى لجميع حقوقه المشروعة


ـ «مدبولى» أمام البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.. رئيس الوزراء: لولا التعويم لوصل الدولار إلى 35 جنيها.. والرئيس السيسى وجه ببرامج حماية اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادى منذ البداية
 

ـ اللجنة الأولمبية تشكل لجنة لتسيير الأعمال.. و«اعتزال» محمد إيهاب.. تجميد اتحاد رفع الأثقال بعد أزمة المنشطات


 

ـ لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى تقرر: ملعب المباراة فى القاهرة.. «كاف» يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى
 

P
P

 

 


السيسي

مصر

قبرص

اليونان

القمة الثلاثية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة