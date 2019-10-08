بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع بشمال شرق سوريا

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع فى سوريا على خلفية التطورات الأخيرة بشمال شرقى البلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، اليوم الثلاثاء ، عن المتحدث باسم باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قوله إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل الوضع في سوريا على خلفية التصعيد بشمال شرقي البلاد، كما تم تبادل الآراء حول بدء عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأضاف بيسكوف أنه جرى التأكيد على أنه من المهم في هذه المرحلة تفادي أي أعمال من شأنها أن تعرقل التسوية السلمية في سوريا.

وكان أردوغان قد أعلن يوم /السبت/ الماضي أن أنقرة قد تشن عملية عسكرية في سوريا شرق نهر الفرات خلال الأيام المقبلة من أجل تطهير المنطقة الحدودية من المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين، وإنشاء منطقة أمنية واستيعاب اللاجئين السوريين.. وبدأت على إثر ذلك الولايات المتحدة، التي تدعم القوات الكردية في شمال سوريا، في سحب قواتها من المنطقة، وأكد البيت الأبيض أنه لن يدعم أو يشارك في العملية التركية.