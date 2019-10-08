سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

بدء فعاليات منتدى "روساتوم" لـ موردى الصناعات النووية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:35 ص
بدء فعاليات منتدى "روساتوم" لـ موردى الصناعات النووية محطة نووية
كتبت ـ رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت فعاليات منتدى موردى الصناعات النووية التى تنظمها الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "روساتوم" بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين بقاعة موتمرات المنارة.

ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التى تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر.

وافتتح المنتدى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية والدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من قيادات الوزارة والهيئات المختصة، والمدير التنفيذي لشركة روساتوم بالشرق الأوسط.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

المحطة النووية بالضبعة

روساتوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

رئيس قبرص يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية مع مصر واليونان

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

هيئة الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد بمعدل درجتين

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الكاف يطمئن اتحاد الكرة قبل إعلان قرار أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

افتتاح 3 فروع ضريبية للخصم الضريبى ومكافحة التهرب وتشغيل النماذج الضريبية بالسويس

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

إصابة 20 طالبا جراء انفجار بجامعة غزنى وسط أفغانستان

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

فيديو معلوماتى.. "خلى بالك"..4 أمراض ممكن تنتقلك لو عندك كلب

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

الرياضة المصرية فى يوم.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية بتسوانا .. فراعنة الأوليمبى يستعدون لوديتى جنوب أفريقيا .. الزمالك أمام فاب الكاميرونى وسبورتنج ضد أتليتكو فى بطولة أفريقيا لأندية اليد

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

"هنساعدك تشوف ابنك".. خطوات رفع دعوى الرؤية أمام محكمة الأسرة

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

إسرائيل تفرض حصارا كاملاً على الضفة وقطاع غزة والقدس بمناسبة عيد الغفران

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

خالد صلاح عن قصف تركيا لسوريا: يستغلون عملاء الداخل لاحتلال الأرض

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

معلومة تهمك .. تعرف على كيفة مقاضاة أشخاص أو شركات خارج البلاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة