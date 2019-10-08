بدء فعاليات منتدى "روساتوم" لـ موردى الصناعات النووية

بدأت فعاليات منتدى موردى الصناعات النووية التى تنظمها الشركة الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة "روساتوم" بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين بقاعة موتمرات المنارة.



ويهدف المؤتمر إلى تعريف الشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات التى تحتاجها المحطة النووية بالضبعة، بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات المصرية فى أنشطة المشروع لتحقيق استراتيجية توطين تكنولوجيا الطاقة النووية بمصر.



وافتتح المنتدى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة الطاقة النووية والدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية وعدد من قيادات الوزارة والهيئات المختصة، والمدير التنفيذي لشركة روساتوم بالشرق الأوسط.